Dünya Hindistanda alabora olan gezi teknesinde ölü sayısı 33e yükseldi
ASYA

Hindistan'da alabora olan gezi teknesinde ölü sayısı 33'e yükseldi

Hindistan'da alabora olan gezi teknesinde ölü sayısı 33'e yükseldi

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde bir gezi teknesinin pazar günü alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Doğu Godavari bölgesi yetkilileri, teknedeki 73 kişiden yalnızca 26'sının kurtarılabildiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Godavari Nehri'nde pazar günü alabora olan gezi teknesindeki kayıp 6 kişinin daha cesetlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 33'e çıktığını belirtti.

Doğu Godavari bölgesi yetkililerinden M. Francis, teknedeki 73 kişiden yalnızca 26'sının kurtarılabildiğini bildirdi. Francis, "Kurtarma ekipleri, yaşamını yitirdiği sanılan kayıp yolcuları bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

  • Resmi olmayan bazı kaynaklar ise bugün 10 kişinin cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 37, kayıp sayısının 10 olduğunu ileri sürdü.

Andra Pradeş eyaleti İçişleri Bakanı M. Sucharita, 15 Eylül'de, gezi teknesinin, Kaçuluru köyü yakınında Godavari Nehri'nde alabora olduğunu açıklamıştı.

Singanapalli'den Papikonda'ya giden teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 35 kişinin ise nehir sularına kapılarak kaybolduğu kaydedilmişti.

Eyalet Turizm Bakanı M. Srinivasa Rao, dün akşam itibarıyla ölü sayısının 27'ye çıktığını söylemişti.

Ganj Nehri'nden sona Hindistan'ın en uzun ikinci nehri olan Godavari Nehri, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletindeki göller bölgesinde doğup, alt kıtayı doğu batı yönünde katederek Orissa eyaletinden Bengal Körfezi'ne dökülüyor.

Hindistan elektronik sigarayı yasakladı
DÜNYA
Hindistan elektronik sigarayı yasakladı
Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

​Dev uçak Teknofest'te yaptığı şovla büyük beğeni topladı.
Türkiye içinönemli dersler var

Türkiye için
önemli dersler var

​Aramco saldırısı, hava sistemlerimizi yeniden gündeme taşıdı.
Boltonın yerine geliyor

Bolton'ın yerine geliyor

ABD'nin yeni ulusal güvenlik danışmanı belli oldu.
Devlet ihalelerinde ‘son dakika’ oyunu

Devlet ihalelerinde ‘son dakika’ oyunu

Sistemdeki açıklar, milyonlarca liralık zarara neden oluyor.
İran'a<br> yaptırımları artırın

İran'a
yaptırımları artırın

​Trump, Aramco'ya yapılan saldırıda İran'ı suçlamıştı.
CENTCOM PKK<br>için toprak istedi

CENTCOM PKK
için toprak istedi

Kirli ittifak, zirve sırasında harekete geçti.
Binmeye kıyamıyormuş!

Binmeye kıyamıyormuş!

Erik çekirdeği dayağında 'Pes' dedirten savunma.
İlk yıkım başladı

İlk yıkım başladı

​İstanbul Valiliği belediyelere yazı göndermişti.
Patlama<br>meydana geldi

Patlama
meydana geldi

Yakıt tankındaki patlamada iki itfaiye eri yaralandı.
Türkiye'ye<br>has iyilik hareketi

Türkiye'ye
has iyilik hareketi

​Osmanlı geleneğini sürdüren fırıncılar Yeni Şafak'a anlattı.
Tutukluluğu<br>devam edecek

Tutukluluğu
devam edecek

​Casusluktan yargılanan konsolosluk çalışanı için yeni karar.
Dolandırıcıların<br>yeni numarası

Dolandırıcıların
yeni numarası

3500 dolar maaşlı işe başvurdular, dolandırıldılar.
Harekat planı hazır

Harekat planı hazır

​Erdoğan, Fırat'ın doğusu için ABD'ye iki hafta verdi.
Rektörlere yeni kriter geliyor

Rektörlere yeni kriter geliyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu.
Bu hale getirip<br>serbest bırakıldılar

Bu hale getirip
serbest bırakıldılar

Mahkemeden tartışmalı bir karar daha çıktı.
'Bu iş bitti' demiştim

'Bu iş bitti' demiştim

​Selçuk Bayraktar en korkutucu İHA denemesini anlattı.
Bu kadarı da pes

Bu kadarı da pes

İmam hatip okulu camisinin minaresi yıkılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.