Hindistan'da alabora olan gezi teknesinde ölü sayısı 33'e yükseldi

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Godavari Nehri'nde pazar günü alabora olan gezi teknesindeki kayıp 6 kişinin daha cesetlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 33'e çıktığını belirtti.

Doğu Godavari bölgesi yetkililerinden M. Francis, teknedeki 73 kişiden yalnızca 26'sının kurtarılabildiğini bildirdi. Francis, "Kurtarma ekipleri, yaşamını yitirdiği sanılan kayıp yolcuları bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Resmi olmayan bazı kaynaklar ise bugün 10 kişinin cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 37, kayıp sayısının 10 olduğunu ileri sürdü.

Andra Pradeş eyaleti İçişleri Bakanı M. Sucharita, 15 Eylül'de, gezi teknesinin, Kaçuluru köyü yakınında Godavari Nehri'nde alabora olduğunu açıklamıştı.

Singanapalli'den Papikonda'ya giden teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 35 kişinin ise nehir sularına kapılarak kaybolduğu kaydedilmişti.

Eyalet Turizm Bakanı M. Srinivasa Rao, dün akşam itibarıyla ölü sayısının 27'ye çıktığını söylemişti.

Ganj Nehri'nden sona Hindistan'ın en uzun ikinci nehri olan Godavari Nehri, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletindeki göller bölgesinde doğup, alt kıtayı doğu batı yönünde katederek Orissa eyaletinden Bengal Körfezi'ne dökülüyor.