Dünya Hindistanda Başbakan Modinin Twitter hesabı çalındı Herkese Bitcoin
ASYA

Hindistan'da Başbakan Modi'nin Twitter hesabı çalındı: Herkese Bitcoin

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kişisel Twitter hesabı hacklendi. Hesaptan "Hindistan bitcoini resmi para birimi olarak kabul etti" mesajı paylaşıldı. Olaydan kısa süre sonra hesap yeniden geri alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Hindistanda Başbakan Modinin Twitter hesabı çalındı: Herkese Bitcoin
Hindistan Başbakanı Narendra Modi

Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin kişisel hesabı siber korsanların hedefi oldu. Hesabı ele geçiren hackerlar, "Hindistan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Hükümet resmen 500 bitcoin satın aldı ve ülkedeki herkese dağıtıyor" mesajıyla birlikte bir de link paylaştı.

Twitter ile iletişime geçilmesinin ardından hesabın geri alındığı bildirildi. Geçtiğimiz ay Hindistan hükümeti kripto paraları yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.

  • Modi'nin hesabına düzenlen saldırının, bu yasa tasarısına tepki niteliğinde olduğu düşünülüyor.
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