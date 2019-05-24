Hindistan'da binada yangın çıktı: 15 ölü

Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'ta bir binada çıkan yangında 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Gujarat eyaleti Başbakan Yardımcısı Nitin Patel, yaptığı açıklamada, Surat kentinin Sarthana bölgesinde bir binada çıkan yangında özel derse katılan öğrencilerden 15'inin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Patel, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini de dile getirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, özel derslerin verildiği binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarındaki camlardan, yangın ve yoğun dumandan kaçan bazı kişilerin atladığı görülüyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.