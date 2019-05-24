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Dünya Hindistanda binada yangın çıktı 15 ölü
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ASYA

Hindistan'da binada yangın çıktı: 15 ölü

Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, kaçmak isteyen bazı öğrencilerin camdan atladığı görüntülendi.

Haber Merkezi AA
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'ta bir binada çıkan yangında 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Gujarat eyaleti Başbakan Yardımcısı Nitin Patel, yaptığı açıklamada, Surat kentinin Sarthana bölgesinde bir binada çıkan yangında özel derse katılan öğrencilerden 15'inin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Patel, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini de dile getirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, özel derslerin verildiği binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarındaki camlardan, yangın ve yoğun dumandan kaçan bazı kişilerin atladığı görülüyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eğitim merkezinde yangın: 12 kişi öldü
OYNAT 02:06
Eğitim merkezinde yangın: 12 kişi öldü
Hindistan'da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.


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