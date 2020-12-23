Dünya Hindistanda bir yılda 1,67 milyon kişi hava kirliliğinden hayatını kaybetti
ASYA

Hindistan'da bir yılda 1,67 milyon kişi hava kirliliğinden hayatını kaybetti

Hindistan'da geçen yıl hava kirliliği nedeniyle 1,67 milyon kişi hayatını kaybetti, 36,8 milyar dolar maddi kayıp yaşandı. Kirliliğin neden olduğu kayıpların, ülke ekonomisinin 2024'te 5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasını engelleyeceği belirtilen araştırmada, "Hindistan'da hava kirliliğinin başarılı şekilde azaltılması, hem ekonomi hem de toplum sağlığı için önemli katkılara olanak sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Kirliliğe yol açan partiküllerin neden olduğu hastalık ve ölümlerin ülkenin sağlık sistemine maliyeti ise 12 miyar dolar oldu.
Kirliliğe yol açan partiküllerin neden olduğu hastalık ve ölümlerin ülkenin sağlık sistemine maliyeti ise 12 miyar dolar oldu.

Hindistan'da hava kirliliğinin, geçen yıl 1,67 milyon kişinin ölümüne neden olduğu tespit edildi.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi, Hindistan Kamu Sağlığı Fonu ile Boston Koleji Sağlık ve Kirliliğe Yönelik Küresel Gözlemevinden uzmanlar, hava kirliliğinin ülkedeki can kaybı ve maddi zarara yönelik etkilerini araştırdı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkede geçen yıl hava kirliliği nedeniyle 1,67 milyon kişi hayatını kaybetti, 36,8 milyar dolar maddi kayıp yaşandı.

Hindistan’da hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenler geçen yıl toplam ölü sayısının yüzde 17,8’ini oluşturdu.

Maddi kayıp ise ülkenin Gayri Safi Yurt içi Hasılası'nın yüzde 1,36’sına denk geldi.

Kirliliğe yol açan partiküllerin neden olduğu hastalık ve ölümlerin ülkenin sağlık sistemine maliyeti ise 12 miyar dolar oldu.

Hem ekonomi hem toplum sağlığını etkiliyor

Kirliliğin neden olduğu kayıpların, ülke ekonomisinin 2024'te 5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasını engelleyeceği belirtilen araştırmada, "Hindistan'da hava kirliliğinin başarılı şekilde azaltılması, hem ekonomi hem de toplum sağlığı için önemli katkılara olanak sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Araştırma ekibinin lideri Boston Kolejinden Epidemiyolog Philip John Landrigan, 1,35 milyar nüfuslu ülkede hava kirliliğinin etkisinin azaltılmasına yönelik çabalar olmadan olumsuz sonuçların uzun vadeli olacağını belirtti.

Landrigan, kirliliğin, Hindistan’ın gelecek nesli üzerinde derin etkileri olacağına dikkati çekerek, bu etkilerin, bugünün çocuklarının yarın yetişkin hale geldiklerinde diyabet, kalp ve solunum hastalıklarına yakalanma risklerini artıracağını kaydetti.

Kirliliğin, çocukların IQ seviyesinin düşmesine de neden olacağı uyarısında bulunan Landrigan, "Soruna yönelik bir şey yapmazlarsa, Hindistan'ın sosyal ve ekonomik anlamda ilerlemesi çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmadaki bulgular Lancet Planetary Health dergisinde yayımlandı.

Dünyada en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı 30 kentten 21 Hindistan'da

İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual 25 Şubat’ta Dünya Hava Kalitesi Raporu yayımlamıştı.

Raporda, atmosferdeki hava kirliliğine yol açan mikro parçacık miktarını gösteren PM2,5 değerinin en yüksek olduğu 30 şehir arasında Hindistan'dan 21 kentin yer aldığı belirtilmişti.

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