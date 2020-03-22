Hindistan’da büyük panik: Koronavirüsten kaçmak için eyaleti üst üste bindikleri trenlerle terk ettiler

Sokağa çıkma yasağı öncesi eyaleti terk etmek isteyen on binler, izdihama neden oldu.

Koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Çeşitli ülkeler salgına karşı birçok önlem alıyor. Evde kalma konusundaki istikrarlı çağrı neredeyse tüm dünyada devam ederken, Hindistan'da karşılaşılan manzara görenleri hayrete düşürüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren ülke çapında 'gönüllü sokağa çıkma yasağı' uygulanacağını bildirdi. Buna göre, virüsün yayılmasını önlemek için Hindistan halkının evlerinden çıkmamaları teşvik edilecek, toplu taşıma askıya alınacak ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı mağazalar hariç tüm alışveriş mağazaları kapatılacak.

Panik tedbirin önüne geçti

Ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan ve Hindistan'da en fazla koronavirüs vakasının tespit edildiği eyalet olarak kayıtlara geçen Maharashtra'da 'gönüllü sokağa çıkma yasağı' öncesi sokaklarda panik hakim oldu.

Kalabalığı önlemek için alınan tedbirler öncesi ilginç görüntüler oluştu.

Yasak öncesi tahliye telaşı Maharashtra'dan şaşırtıcı görüntüler.

Mumbai gibi büyük nüfuslu şehirleri bünyesinde barındıran Maharashtra'nın Sağlık Bakanı Rajesh Tope, son 24 saatte 11 yeni vakanın tespit edilmesiyle 63'e ulaşan koronavirüs vaka sayısında büyük artış tespit ettiklerini dile getirirken, bölgedeki yerel halk ve farklı bölgelerden gelen işçiler ile aileleri, 'gönüllü sokağa çıkma yasağı' devreye girmeden önce eyaleti tahliye etmek için birbirleriyle yarıştı.