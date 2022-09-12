Hindistan'da cami önünde toplanan grup Müslümanları soykırımla tehdit etti

Müslümanların giderek baskı altında alınmaya çalışıldığı Hindistan'da İslam karşıtlığı giderek artıyor. Güney Asya ülkesinde Müslüman karşıtı şarkıların yapılması, İslam karşıtlığını körüklüyor.

"Bu toprakları kanla yıkayacağız"

Karnataka eyaletindeki caminin önünde toplanan bir grup Hint, ülkedeki Müslüman halkı hedef alan ifadelere imza attı.

Bir cami önünde toplanan Hint grup, ışıklı gösteriler eşliğinde söylediği şarkıyla "Bu toprakları kanla yıkayacağız." dedi.

Müslümanları hedef aldılar

Skandal ifadeler, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu. Yapılan yorumlarda, "Çok korkunç", "Hasta insanlar", "Demokrasinin ölümü", "Hindistan'da durum çok kötü" denildi.

Tepki çeken şarkı

Hindistan, daha önce de Müslümanların hedef alındığı şarkıyla gündeme geldi. Hazırlanan bir şarkıda, "Hindistan Hindular için, Müslümanlar Pakistan'a gidin", "Hinduları endişelendiriyorlar, Hindular ihanete uğradığını hissediyor" şeklinde ifadeler yer alıyor.

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