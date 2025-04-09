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Hindistan'da facia: Yıldırım düşmesi sonucu 8 kişi öldü

Hindistan'da facia: Yıldırım düşmesi sonucu 8 kişi öldü

15:499/04/2025, Çarşamba
DHA
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Hindistan'da yıldırım düşmesi onu 8 kişi öldü.
Hindistan'da yıldırım düşmesi onu 8 kişi öldü.

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Tarlada çalışan 8 kişi hayatını kaybederken yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bu sabah etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki ilçeye yıldırım düştü. Tarlada çalışan 8 kişi hayatını kaybederken yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.


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