Hindistan'da halk 'Vize adakları' için tapınaklara akın ediyor

Batıdaki Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde bulunan ve halk arasında “Visa Tanrısı” olarak adlandırılan Chamatkari Hanuman tapınağında adak telaşı yaşanıyor. Tapınak rahibi Vijay Bhatt Times of India'ya yaptığı açıklamada, vize başvurusunda bulunanlardan pasaportlarını tanrı Lord Hanuman'ın önüne koymalarını ve ardından bir ilahi okumalarını istediklerini söyledi.

Haydarabad'daki “Vize Tanrısı” ise Chilkur Balaji tapınağında bulunuyor. Vize adayları burada dualar ediyor, ayinler düzenliyor ve 108 tavafı yalınayak tamamlıyor. Bunların arasında nisan ayında New Jersey'de yeni bir işe başlayacak olan Haydarabadlı bir yazılım mühendisi de vardı. H-1B vizesi onayını almıştı ve teşekkürlerini sunmak için geri dönmüştü. Times of India'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen mühendis, “Geçen yıl on bir kişi başvurduk ama bir tek ben aldım” dedi.