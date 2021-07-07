Dünya Hindistanda hükümette koronavirüs depremi 12 bakan istifa etti
ASYA

Hindistan’da hükümette koronavirüs depremi: 12 bakan istifa etti

Hindistan’da Başbakan Narendra Modi’nin kabine değişikliği planı kapsamında 12 bakan istifa etti. Başbakan Modi, ülkede Kovid-19 salgınını yönetme biçimine yönelik yoğun eleştiriler üzerine kabine değişikliği yapacağını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Hindistan’da hükümette koronavirüs depremi: 12 bakan istifa etti
Hindistan Başbakanı Narendra Modi

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in ofisi, Başbakan Modi'nin tavsiyesi üzerine bakanların istifalarının kabul edildiği bilgisini paylaştı.

İstifa eden bakanlar arasında Sağlık Bakanı Dr. Harsh Vardhan, Eğitim Bakanı Ramesh Pokhriyal Nishank, Kimyasal ve Gübre Bakanı D.V. Sadananda Gowda, Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad ve Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Prakash Javadekar’ın da yer alıyor.

İkinci iktidar döneminde ilk kabine değişikliği

Başbakan Modi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetme biçimine yönelik yoğun eleştiriler üzerine kabine değişikliği yapacağını duyurmuştu.

Modi hükümeti, 2019 yılında ikinci kez iktidara gelmesinden bu yana ilk kez kabine değişikliği yapıyor.

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