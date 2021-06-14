​Hindistan'da koronavirüse karşı 'Korona tapınağı' inşa edildi.

Hindistan’ın bir köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesi umuduyla ‘Korona tanrıçası’ tapınağı inşa edildi. Köylüler, 'Sangeeta' ismi verdikleri tapınağın yanına 'kutsal' su ve çiçek bırakarak salgının bitmesi için dua ediyor.

KORONA TAPINAĞI!

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın bir köyünde, virüsten kurtulma için 'Korona tanrıçası' tapınağı inşa edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Kuzey eyaleti Uttar Pradesh'te bulunan Shuklapur köyündeki hintliler, ülkeyi kasıp kavuran virüsten kurtulmak amacıyla inşa ettikleri sarı renkli mabedin önüne koydukları ‘Korona Mata’ tapınağına dualar edip 'kutsal su' ve çiçek bırakıyor.