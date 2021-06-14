Dünya Hindistanda koronavirüse karşı Korona tapınağı inşa edildi
ASYA

Hindistan'da koronavirüse karşı 'Korona tapınağı' inşa edildi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da virüse karşı "korona tapınağı" inşa edildi. Kuzey eyaleti Uttar Pradesh'te bulunan Shuklapur köyündeki hintliler, ülkeyi kasıp kavuran virüsten kurtulmak amacıyla inşa ettikleri sarı renkli mabedin önüne koydukları ‘Korona Mata’ tapınağına dualar edip 'kutsal su' ve çiçek bırakıyor

Haber Merkezi Diğer
Hindistanda koronavirüse karşı Korona tapınağı inşa edildi
​Hindistan'da koronavirüse karşı 'Korona tapınağı' inşa edildi.

Hindistan’ın bir köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesi umuduyla ‘Korona tanrıçası’ tapınağı inşa edildi. Köylüler, 'Sangeeta' ismi verdikleri tapınağın yanına 'kutsal' su ve çiçek bırakarak salgının bitmesi için dua ediyor.

KORONA TAPINAĞI!

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın bir köyünde, virüsten kurtulma için 'Korona tanrıçası' tapınağı inşa edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Kuzey eyaleti Uttar Pradesh'te bulunan Shuklapur köyündeki hintliler, ülkeyi kasıp kavuran virüsten kurtulmak amacıyla inşa ettikleri sarı renkli mabedin önüne koydukları ‘Korona Mata’ tapınağına dualar edip 'kutsal su' ve çiçek bırakıyor.

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