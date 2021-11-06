Dünya Hindistanda Müslümanlar can derdinde 16 camisaldırıyauğradı
ASYA

Hindistan’da Müslümanlar can derdinde: 16 cami saldırıya uğradı

Tansiyonun her geçen gün yükseldiği Hindistan’da radikal Hindular, Müslümanların bulunduğu bölgelerde terör estiriyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Hindistan’da Müslümanlar can derdinde: 16 cami saldırıya uğradı
Hinduların askeri kamp içinde dahi bir camiye saldırdığı ve şu ana kadar 16 caminin tahrip edildiği açıklandı.

Tansiyonun her geçen gün yükseldiği Hindistan’da radikal Hindular, Müslümanların bulunduğu bölgelerde terör estiriyor. El Cezire’ye konuşan Hindistan’ın Tripura eyaletinde yaşayan Müslümanlar, aşırı sağcı Hitdulardan oluşan Hindutva çetelerinin evlerine, iş yerlerine ve camilere saldırdığını belirtti. Diken üstünde yaşadıklarını söyleyen Müslüman yerel halk, Hindutva’nın özellikle cuma namazları sırasında saldırdığını ve camilerin içine gaz yağı dökerek yakmaya çalıştığını ifade etti.

Sokak sokak linç
DÜNYA
Sokak sokak linç
  • Yağmalama olaylarının çoğunun gece gerçekleştiği belirtilirken, Hinduların askeri kamp içinde dahi bir camiye saldırdığı ve şu ana kadar 16 caminin tahrip edildiği açıklandı. Ayrıca Hindistan’ın Gurgaon kentinde bulunan 37 caminin 8’inde de Müslümanların Cuma namazı kılmaları yasaklandı.

Hindistan'da Hindu gruplardan vahşet: Camileri ateşe veriyorlar
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Hindistan'da Hindu gruplardan vahşet: Camileri ateşe veriyorlar
Hindistan'ın Panisagar bölgesinde Müslümanlara ait ibadethane, ev ve iş yerleri ateşe veriliyor. “Hindutva” adını veren Hindu çeteler bölgede son 7 gün içerisinde 12 camiyi ateşe verdi. Yerel halk Müslüman topluluğa yönelik saldırıların önceden planlandığını söylüyor. Hindistan'ın panisagar bölgesi Hindutva örgütlerinin ayaklanmalarına ve yağmalamalarına tanık oluyor.
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