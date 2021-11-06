​Hindistan’da Müslümanlar can derdinde: 16 cami saldırıya uğradı

Hayat

Turnanın izinde: Sinemaya yeni damar

Türk Dünyası ülkeleri yeni bir organizasyon ile sinema çatısı altında bir araya geliyor. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 8 Kasım’da başlıyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve en üst düzeyde sahiplenilen festival, bölgesel işbirliği ve yeni fon kapıları aralanması açısından umut veriyor. Sinemada yeni damarların oluşturulması noktasında Türkî Cumhuriyetler arasındaki organizasyonlar hayati derecede önem arz ediyor.