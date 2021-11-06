​Hindistan’da Müslümanlar can derdinde: 16 cami saldırıya uğradı

Tansiyonun her geçen gün yükseldiği Hindistan’da radikal Hindular, Müslümanların bulunduğu bölgelerde terör estiriyor. El Cezire’ye konuşan Hindistan’ın Tripura eyaletinde yaşayan Müslümanlar, aşırı sağcı Hitdulardan oluşan Hindutva çetelerinin evlerine, iş yerlerine ve camilere saldırdığını belirtti. Diken üstünde yaşadıklarını söyleyen Müslüman yerel halk, Hindutva’nın özellikle cuma namazları sırasında saldırdığını ve camilerin içine gaz yağı dökerek yakmaya çalıştığını ifade etti.
- Yağmalama olaylarının çoğunun gece gerçekleştiği belirtilirken, Hinduların askeri kamp içinde dahi bir camiye saldırdığı ve şu ana kadar 16 caminin tahrip edildiği açıklandı. Ayrıca Hindistan’ın Gurgaon kentinde bulunan 37 caminin 8’inde de Müslümanların Cuma namazı kılmaları yasaklandı.