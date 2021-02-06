Dünya Hindistanda protestocu çiftçiler kara yollarını trafiğe kapattı
ASYA

Hindistan'da protestocu çiftçiler kara yollarını trafiğe kapattı

Hindistan'da iki ayı aşkın süredir yeni tarım yasalarının yürürlükten kaldırılması için protesto eylemleri düzenleyen çiftçiler, ulusal ve eyalet kara yollarını trafiğe kapattı.

Haber Merkezi AA
Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kaldı.
Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kaldı.

Hindistan'da iki ayı aşkın süredir yeni tarım yasalarının yürürlükten kaldırılması için protesto eylemleri düzenleyen çiftçiler, ulusal ve eyalet kara yollarını trafiğe kapattı.

"The Hindu" gazetesinde yer alan habere göre, Pencap ve Haryana eyaletlerinden gelen çiftçi grupları, başkent Yeni Delhi çevresindeki 15 bölgede 33 kara yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi başlattı.

Çiftçi sendikaları birliği Samyukt Kisan Morcha'nın (SKM) çağrısıyla düzenlenen eylem nedeniyle 3 saat boyunca başkentin çevre yolunda trafiğin duracağı bildirildi.

Hindistan'da çiftçiler traktörlerini polislerin üzerine sürdü
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Hindistan'da çiftçiler traktörlerini polislerin üzerine sürdü
Hindistan'da kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getirdiği iddia edilen yasa tasarısını protesto eden çiftçiler, binlerce traktörle ülkenin başkenti Yeni Delhi'ye doğru harekete geçti. Yol üzerine kurulan barikatları aşan çiftçiler, traktörlerini polislerin üzerine sürdü. Büyük bir kargaşanın yaşandığı o anlar kameralara yansıdı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan’da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçilerce protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

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11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedildi.

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