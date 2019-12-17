Dünya Hindistanda protestolar sürüyor Bollywood sinemasının ünlü isimleri suskunluklarından ötürü tepki aldı
ASYA

Hindistan'da protestolar sürüyor: Bollywood sinemasının ünlü isimleri suskunluklarından ötürü tepki aldı

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik ile pazar akşamı Jamia Millia Islamia ve Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerine uygulanan polis şiddeti 29 üniversitede protesto edildi. Kerala'da aralarında siyasi partilerin de bulunduğu yaklaşık 30 örgüt dükkan kapatma çağrısında bulundu, protestolarda 230 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada, Bollywood sinemasının ünlü isimleri Şah Ruh Han, Amir Han ve Selman Han'a gerek yasa değişikliğiyle ilgili gerekse öğrencilere uygulanan polis şiddetiyle ilgili suskunluklarından ötürü tepki gösterildi.

Haber Merkezi AA
Hindistan, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışarıda bırakması tepkilere yol açtı.
Hindistan, 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışarıda bırakması tepkilere yol açtı.

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor.

  • Hint basınındaki haberlere göre, Jamia Millia Islamia (JMI) ve Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerinin yasa değişikliğine ilişkin protestolar sırasında polis şiddetine maruz kalması, ülke genelindeki üniversitelerde gösterilerin yaşanmasına yol açtı.

Pazar akşamı JMI ve AMU öğrencilerine uygulanan polis şiddeti sonrası başlayan protestolara Delhi, Maharaştra, Karnataka, Kerala, Uttar Pradeş, Assam, Batı Bengal, Telangana, Tamil Nadu eyaletleri ile Çandigarh ve Puduçeri birlik toprağındaki üniversite öğrencileri katıldı.

Ülke genelinde 9 eyalet ve 2 birlik toprağındaki 29 üniversitede protestolar düzenlendi.

Hindistan'da
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Hindistan'da "İslam karşıtı" yasa kabul edildi
Hindistan'da Müslümanlar dışındaki yasa dışı göçmenlere vatandaşlık verilmesine yönelik “İslam karşıtı” yasa, protestoların gölgesinde parlamentodan geçti. Yasa 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak görüyor.

Kerala'da 230 kişi gözaltına alındı

Ülkenin güneyindeki Kerala’da aralarında siyasi partilerin de olduğu yaklaşık 30 sivil toplum örgütü eyalet genelinde dükkan kapatma çağrısı yaptı.

Kerala'nın çeşitli bölgelerinde yasaya karşı gösteriler devam ederken, eyalet genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Protestolarda göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, yetkililer, 230 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hindistan’da ırkçı yasaya tepki büyüyor
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Hindistan’da ırkçı yasaya tepki büyüyor

Bollywood aktörlerine sosyal medyada tepki

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Bollywood sinemasının ünlü aktörleri Şah Ruh Han, Amir Han ve Selman Han’a suskun oldukları için tepki gösterdi.

  • Şah Ruh Han'ın eski bir JMI mezunu olduğunu anımsatan kullanıcılar, Müslüman aktörlerin sessiz kalmasını eleştirdi.

Hindistan 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışarıda bıraktı: Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışarıda bıraktı: Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Delhi Polisi 10 kişiyi gözaltına aldı

Delhi Polisi, yaptığı açıklamada, pazar akşamı yaşanan Jami Millia Islamia'daki şiddet olaylarıyla ilişkili 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, JMI ve AMU öğrencilerine yönelik polis şiddeti iddialarını dinleyeceğini duyurdu.

Hindistan'da geçen hafta başında kuzeydoğu eyaletlerinde başlayan vatandaşlık yasasındaki değişiklik karşıtı protestolar ülkenin diğer bölgelerine de sıçramıştı.

Pazar akşamı başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia Islamia ile Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerinin yasa değişikliğine karşı düzenlediği protestolara polisin sert müdahalesi tepki çekmişti. Polis şiddetine ve yasa değişikliğine karşı protestolar neredeyse tüm ülkeye yayılmıştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

  • Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan'da din ayrıcalıklı vatandaşlık tasarısına karşı tepki
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