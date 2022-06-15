Dünya Hindistanda sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı
ASYA

Hindistan'da sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı

Hindistan'ın doğusunda konuşma ve duyma güçlüğü yaşayan çocuğun düştüğü yılanlı kuyudan 104 saatin ardından kurtarıldığı belirtildi. Olay, 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana geldi. Evinin yakınlarında bulunan kuyuya düşen 11 yaşındaki çocuk, dört günün ardından dün geç saatlerde kurtarıldı.

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Haber Merkezi AA
Hindistanda sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı
Ekipler çocuğu kurtarmak için çalıştı.

Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip kuyuya ulaşmak için kuyuya paralel bir tünel kazan kurtarma ekiplerinin çalışmaları 104 saat sürdü.

Sert kayaların bulunduğu ve çökme tehlikesinin olduğu bölgede 500'ün üzerinde kişi kurtarma operasyonuna katıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun biraz ateşi olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğu belirtildi.

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Hindistan'da çay toplayan çalışanları öldürüyor: Yıllardır topluyorlardı
FOTOĞRAF 8
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Assam'ın Chapatoli köyündeki bir çay bahçesinde çalışan işçi mantar yedikten sonra uyudu. Sabah saat 3 civarında, altı yaşındaki kızının şiddetle kusma sesiyle uyandı. Durumu bütün gece devam ettiğinde, Kharia endişelendi. Birkaç saat sonra oğlu ve kayınpederi de kusmaya başlayınca panikledi.<br>
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Herkes aynı anda kusmaya başladı. Sonra insanlar korkunç ve amansız bir ishal geliştirdiler.
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O gün hastalananların hepsinin, yakındaki bir ormandan topladığı ve komşularına dağıttığı yabani mantarları tükettiği ortaya çıktı.
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24 saatten kısa bir süre içinde küçük kız tekrar kusmaya başladı. Bu sefer, annesinin onu hastaneye götürecek parası yoktu. Sushmita saatler sonra öldü.
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Assam'da, bu tür ölümler özellikle yüzlerce mantarın ünlü çay bahçelerinin mavi-yeşil tarlalarını süslediği mart ve nisan aylarında sık görülüyor ve kurbanlar neredeyse her zaman bu sitelerde çalışan yoksul işçiler.
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Bu ölümlerin resmi kayıtları tutulmuyor ancak iki devlet sağlık yetkilisi BBC'ye Nisan ayında ölen 16 kişiden çoğunun çay bahçesi çalışanlarının ailelerine ait olduğunu söyledi.
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BBC'nin Chapatoli'de konuştuğu birkaç çay işçisi ailesi, teneke çatıları akan ve kötü sağlık koşullarına sahip harap bambu kulübelerde yaşadıklarını söyledi.
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Ücretler o kadar düşük ki aileleri çoğu zaman aç kalıyor. Sebze ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki son artış, işleri daha da kötüleştirdi.
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Hindistan'ın Chapatoli köyünde çay toplayan çalışanlar yıllardır topladıkları mantardan zehirlendi. Yerel halk kusma ve titreme ile karşı karşıya kalırken, birçok kişi hayatını kaybetti.
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