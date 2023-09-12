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Dünya

Hindistan'da şiddetli yağmur: 21 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan şiddetli yağmurlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, meydana gelen ölümlerin 10 Eylül'den bu yana devam eden gök gürültülü fırtına ve sağanak yağmurlarla bağlantılı yıldırım düşmesi, evlerin yıkılması, elektrik çarpması ve boğulma gibi nedenlerden kaynaklandığını bildirdi.

13:44 . 12/09/2023 الثلاثاء
AA
Hindistan

Hindistan

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşanan şiddetli yağmurlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinin orta ve kuzeybatı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağmurlar hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, 10 Eylül'den bu yana devam eden gök gürültülü fırtına ve sağanak yağmurlarla bağlantılı yıldırım düşmesi, evlerin yıkılması, elektrik çarpması ve boğulma gibi nedenlerle ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Şiddetli yağmurların etkili olduğu bölgelerdeki birçok okulda eğitime ara verildi.


Barabanki ve Rampur bölgelerine 10 Eylül'de 24 saat içinde metrekareye 320 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Yağışlar nedeniyle taşan nehirlerin eyaletteki 173 köyü sular altında bıraktığı kaydedildi.



#Hindistan
#şiddetli yağmur
#Uttar Pradeş
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