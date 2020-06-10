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Dünya Hindistanda vaka sayısı 275 bini geçti Sayı bir günde 10 bin arttı
AFRİKA

Hindistan’da vaka sayısı 275 bini geçti: Sayı bir günde 10 bin arttı

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 9 bin 985 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 276 bin 583’e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Ülkede salgına yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 135 bin 206’ya çıktı.
Ülkede salgına yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 135 bin 206’ya çıktı.

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 275 bini geçti.

  • Son bir günde Kovid-19 dolayısıyla 274 kişi hayatını kaybederken, salgın sebebiyle ölenlerin sayısı 7 bin 745 oldu.

Ülkede salgına yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 135 bin 206’ya çıktı.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 90 bin 787'ye yükseldi. Maharaştra’yı 39 bin 914 ile Tamil Nadu, 31 bin 309 ile Delhi Ulusal Başkent Bölgesi izledi.

Hindistan’da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve restoran, alışveriş merkezi ve ibadethanelerin yeniden açılmasıyla vaka sayılarında gözle görülür artış yaşanıyor.

Hindistan'da en yüksek günlük vaka sayısı: Son 24 saatte 10 bine yakın koronavirüs vakası görüldü
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Hindistan'da en yüksek günlük vaka sayısı: Son 24 saatte 10 bine yakın koronavirüs vakası görüldü

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