Hindistan’da vaka sayısı 275 bini geçti: Sayı bir günde 10 bin arttı Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 9 bin 985 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 276 bin 583’e ulaştı.

Haber Merkezi 10 Haziran 2020, 10:35 Son Güncelleme: 10 Haziran 2020, 11:22 AA