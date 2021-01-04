Hindistan'daki cenaze töreninde beton gölgelik çöktü: 23 kişi öldü

Yerel yetkililerden Anita C Meshram, Gaziabad'ın Muradnagar bölgesinde yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı söyledi.

Meshram, böylelikle, kaza anında beton gölgeliğin altına sığınan 38 kişinin enkaz altında kaldığını ve bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hastanelere kaldırılan 15 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirten Meshram, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve soruşturma sonuçlarının eyalet hükümetine gönderileceğini dile getirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hint basınında dün yer alan haberlerde, Gaziabad'da bir krematoryumdaki cenaze törenine katılanların yağmurdan korunmak için sığındığı beton gölgeliğin çökmesi sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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