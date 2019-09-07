Dünya Hindistanın Aya fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi
ASYA

Hindistan’ın Ay’a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi

Hindistan’ın Ay’a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi

Hindistan, Ay’a fırlattığı Chandrayaan-2 insansız uzay aracıyla irtibatın kesildiğini açıkladı. Chandrayaan-2 aracı Ay’ın güney kutup bölgesinde su arama misyonu çerçevesinde 22 Temmuz fırlatılmıştı. Uzay aracının 6-7 Eylül’de yüzeye inmesi bekleniyordu.

Haber Merkezi AA
Chandrayaan-2 insansız uzay aracı
Chandrayaan-2 insansız uzay aracı

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), uzay aracı Chandrayaan-2'nin iniş modülü Ay yüzeyine 2,1 kilometre yaklaşmışken, modül ile irtibatın kesildiğini bildirdi.

  • ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan, yaptığı açıklamada, Chandrayaan-2'nin iniş modülü Vikram'ın Ay yüzeyine iniş sürecinin 2 Eylül'den bu yana planlandığı gibi gittiğini belirtti.

Sivan, Vikram Ay yüzeyine 2,1 kilometre kadar yaklaştığında modül ile irtibatın kaybolduğunu, verileri incelediklerini kaydetti.

Modülün inişini, ISRO'da 60 öğrenciyle izleyen Başbakan Narendra Modi, irtibatın kesilmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bilim insanlarından cesur olmalarını ve umutlarını kaybetmemelerini istedi.

Hindistan'ın geriye bakmadığını, ders alarak, Ay'a uzay aracı gönderme misyonu tamamlanana kadar ileriye bakacağını ifade eden Modi, "Daha yüksek başarılara ulaşacağız. Bilim adamlarımıza, Hindistan'ın sizinle gurur duyduğunu söylemek istiyorum. Ulusal ilerleyişimize olağanüstü bir katkı sağlayan istisnai profesyonellersiniz" dedi.

İniş başarılı olsaydı, 4'üncü ülke olacaktı

Vikram, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2'den ayrılmıştı. Vikram'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilerek, burada100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri incelemesi planlanıyordu.

Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi.

İniş modülü başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.

  • Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da fırlatılmıştı.

"Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022 yılına kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.

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