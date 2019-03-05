Dünya Hindistanın Pakistan İHAsını vurduğu iddiası
ASYA

Hindistan Pakistan'ın İHA'sını vurdu

Hindistan'ın Pakistan İHA'sını vurduğu iddiası

Hindistan medyası, hava kuvvetlerinin Pakistan'a ait İHA vurduğunu iddia etti. Son 6 günde ikinci defa bir Pakistan İHA'sının vurulduğu belirtilirken taraflardan resmi açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, 14 Şubat'ta patlak verdi.
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, 14 Şubat'ta patlak verdi.

Hindistan medyası, hava kuvvetlerinin Pakistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu iddia etti.

Ülke medyasında yer alan bir habere göre Pakistan sınırında yer alan Racastan eyaletinin Bikaner kenti yakınlarında Hint savaş uçağı tarafından Pakistan'a ait bir İHA vuruldu.

İsmi verilmeyen bir kaynağa göre son 6 günde ikinci defa bir Pakistan İHA'sının vurulduğu belirtilirken taraflardan resmi açıklama yapılmadı.

Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

  • Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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