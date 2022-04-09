Hindu rahipten Müslüman kadınlara saldırın talimatı

Hindistan’da Müslümanlara yönelik nefret söylemleri her geçen gün dozunu artırarak devam ediyor. Önceki gün sosyal medyada hızla yayılan videoda, bir Hindu rahibin, ülkedeki Müslüman kadınlara tecavüz tehdidinde bulunduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntü ülkede tansiyonu bir anda yükseltirken, rahibin olay esnasında Hindistan polisi tarafından korunması dikkat çekti.
İĞRENÇ İFADELER
- Müslüman kadınlara yönelik aşağılık ifadelerin kullanıldığı iki dakikalık videonun 2 Nisan’da kaydedildiği belirtildi. Çevresindeki yüzlerce Hindu’ya hitap eden din adamı, Müslüman toplumunu hedef alarak, “Haydarabad’da (Hindistan’da bir şehir) tek bir Hindu kızıyla alay ederseniz, kızınızı ve gelininizi gözlerinizin önünde evinizden çıkarıp tecavüz edeceğim” şeklinde iğrenç ifadeler kullandı.
Hindu din adamının sözlerinin çevresindeki kalabalık tarafından yüksek tezahüratlarla desteklendiği görüldü. Olayın üzerinden 6 gün geçmesine rağmen polisin hiçbir soruşturma açmamış olması ise sosyal medyada tepkiye neden oldu.