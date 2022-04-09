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Dünya Hindu rahipten Müslüman kadınlara saldırın talimatı
ASYA

Hindu rahipten Müslüman kadınlara saldırın talimatı

Önceki gün sosyal medyada hızla yayılan videoda, bir Hindu rahibin, ülkedeki Müslüman kadınlara tecavüz tehdidinde bulunduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntü ülkede tansiyonu bir anda yükseltirken, rahibin olay esnasında Hindistan polisi tarafından korunması dikkat çekti.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Hindu rahipten Müslüman kadınlara saldırın talimatı
Sosyal medyada hızla yayılan videoda, bir Hindu rahibin, ülkedeki Müslüman kadınlara tecavüz tehdidinde bulunduğu görüldü.

Hindistan’da Müslümanlara yönelik nefret söylemleri her geçen gün dozunu artırarak devam ediyor. Önceki gün sosyal medyada hızla yayılan videoda, bir Hindu rahibin, ülkedeki Müslüman kadınlara tecavüz tehdidinde bulunduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntü ülkede tansiyonu bir anda yükseltirken, rahibin olay esnasında Hindistan polisi tarafından korunması dikkat çekti.

Hindistan'da Müslüman öğrenci başörtüsüyle okula girmesini istemeyenlere tek başına böyle direndi
OYNAT 00:59
Hindistan'da Müslüman öğrenci başörtüsüyle okula girmesini istemeyenlere tek başına böyle direndi
Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, geçtiğimiz günlerde devlete ait yüksekokulda Müslüman öğrencilerin derslere başörtülü girmelerine izin verilmemiş, Müslüman öğrenciler oturma eylemi düzenleyerek duruma tepki göstermişti. Ülkede başörtüsü karşıtı uygulamalar devam ederken başörtülü olduğu için Müslümanlara ait koleje girmesini engellemek isteyen gruba karşı tek başına direnen Müslüman öğrencinin o anları kameraya böyle yansıdı.

İĞRENÇ İFADELER

  • Müslüman kadınlara yönelik aşağılık ifadelerin kullanıldığı iki dakikalık videonun 2 Nisan’da kaydedildiği belirtildi. Çevresindeki yüzlerce Hindu’ya hitap eden din adamı, Müslüman toplumunu hedef alarak, “Haydarabad’da (Hindistan’da bir şehir) tek bir Hindu kızıyla alay ederseniz, kızınızı ve gelininizi gözlerinizin önünde evinizden çıkarıp tecavüz edeceğim” şeklinde iğrenç ifadeler kullandı.

Hindu din adamının sözlerinin çevresindeki kalabalık tarafından yüksek tezahüratlarla desteklendiği görüldü. Olayın üzerinden 6 gün geçmesine rağmen polisin hiçbir soruşturma açmamış olması ise sosyal medyada tepkiye neden oldu.

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