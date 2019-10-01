Hint asker akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Pakistan askerin cesedini Hindistan'a teslim etti Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hint Sınır Güvenlik Gücü'nde görev yapan Paritosh Mondal'ın Aik Nullah nehrinde akıntıya kapılması üzerine Hint askerleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Hint askerinin talebi sonrası nehrin Pakistan tarafında da, Pakistan ordusu tarafından arama çalışmaları yapıldı. Mondal'ın cesedi, Pakistan'ın Pencap eyaleti sınırları içinde bulundu. Ceset, bugün askeri prosedürlere göre Pencap eyaletiyle Cammu Keşmir arasındaki bir noktada Hindistan'a teslim edildiği belirtildi.

Haber Merkezi 01 Ekim 2019, 21:44 Son Güncelleme: 01 Ekim 2019, 22:10 AA