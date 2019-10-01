Dünya Hint asker akıntıya kapılarak kaybolmuştu Pakistan askerin cesedini Hindistana teslim etti
ASYA

Hint asker akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Pakistan askerin cesedini Hindistan'a teslim etti

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hint Sınır Güvenlik Gücü'nde görev yapan Paritosh Mondal'ın Aik Nullah nehrinde akıntıya kapılması üzerine Hint askerleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Hint askerinin talebi sonrası nehrin Pakistan tarafında da, Pakistan ordusu tarafından arama çalışmaları yapıldı. Mondal'ın cesedi, Pakistan'ın Pencap eyaleti sınırları içinde bulundu. Ceset, bugün askeri prosedürlere göre Pencap eyaletiyle Cammu Keşmir arasındaki bir noktada Hindistan'a teslim edildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Pakistan, Hint askerin cesedini Hindistan ordusuna teslim etti. (arşiv)
Pakistan, Hint askerin cesedini Hindistan ordusuna teslim etti. (arşiv)

Hindistan Cammu Keşmir bölgesinde Aik Nullah nehrini geçerken akıntıya kapılan Hint askerinin Pakistan'da bulunan cesedi, Hindistan'a teslim edildi.

  • Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hint Sınır Güvenlik Gücü'nde görev yapan Paritosh Mondal'ın Aik Nullah nehrinde akıntıya kapılması üzerine Hint askerleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Pakistan ordusu cesede ulaştı

Hint ordusunun talebi üzerine nehrin Pakistan tarafında da Pakistan ordusu tarafından arama yapıldı ve Mondal'ın cesedi, Pakistan'ın Pencap eyaleti sınırları içinde bulundu.

Ceset, askeri prosedürler uygulanarak Hindistan'a teslim edildi

  • Açıklamada, Mondal'ın cesedinin askeri prosedürlere göre bugün Pakistan'ın Pencap eyaletiyle Cammu Keşmir arasındaki bir noktada Hindistan'a teslim edildiği belirtildi.

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Hint asker akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Pakistan askerin cesedini Hindistan'a teslim etti
Dünya

Hint asker akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Pakistan askerin cesedini Hindistan'a teslim etti

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hint Sınır Güvenlik Gücü'nde görev yapan Paritosh Mondal'ın Aik Nullah nehrinde akıntıya kapılması üzerine Hint askerleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Hint askerinin talebi sonrası nehrin Pakistan tarafında da, Pakistan ordusu tarafından arama çalışmaları yapıldı. Mondal'ın cesedi, Pakistan'ın Pencap eyaleti sınırları içinde bulundu. Ceset, bugün askeri prosedürlere göre Pencap eyaletiyle Cammu Keşmir arasındaki bir noktada Hindistan'a teslim edildiği belirtildi.

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