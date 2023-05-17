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Dünya

Hint Okyanusu'nda balıkçı gemisi alabora oldu: Kayıplar var

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde kayıtlı "Lupenglaiyuanyu 8" gemisinin dün öğleden sonra Hint Okyanusu'nda alabora olduğu bildirildi. 39 kişinin kayıp olduğu balıkçı gemisinden haber alınamıyor.

10:28 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Hint Okyanusu'nda balıkçı gemisi alabora oldu.

Hint Okyanusu'nda balıkçı gemisi alabora oldu.

Hint Okyanusu'nda balıkçı gemisi alabora oldu.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre,
gemideki 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli toplam 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor.

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde kayıtlı "Lupenglaiyuanyu 8" adlı geminin nerede olduğu henüz bilinmezken arama çalışmaları sürüyor.


Filipinler Sahil Güvenliği de yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ve Çin'in Manila Büyükelçiliği ile temasta olduklarını, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son görüldüğü bölgenin çevresine sevk edildiğini kaydetti.


Bölgedeki en büyük balıkçı filosuna sahip olan Çin'de, Sahil Güvenlik birimleri tarafından zaman zaman destek gücü olarak kullanılan balıkçı gemileri açık denizlerde uzun zaman geçiriyor. Gemi kazasının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmasa da açık denizde fırtına ve yüksek dalgaların bu tür kazalara yol açabildiği biliniyor.






#Çin
#Hint Okyanusu
#Lupenglaiyuanyu 8
#Gemi
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