Hint Okyanusu'nda balıkçı gemisi alabora oldu: Kayıplar var

Mozambik’in ardından Malavi’yi vuran Freddy Kasırgası’nda can kaybı artmaya devam ediyor. Malavi Afet Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybının 99’a yükseldiği ifade edildi. Merkez, kasırganın neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 134 kişinin yaralandığını belirterek, 16 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. En fazla can kaybının ülkenin finans merkezi Blantyre’de yaşandığını aktaran Afet Yönetim Merkezi, söz konusu bölgede 85 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.