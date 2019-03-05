Dünya Hintli pilotun bıyığı moda oldu
ASYA

​Hint pilotun bıyığı moda oldu

Hintli pilotun bıyığı moda oldu

Pakistan güçleri tarafından açılan ateş sonucu uçağıyla düşen, Pakistan tarafından alıkonulan ve geçtiğimiz hafta ülkesine iade edilen filo komutanı Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın bıyık tarzı Hindistan'da trend haline geldi.

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Çok sayıda Hintli Abhinandan stili bıyıklı fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
Çok sayıda Hintli Abhinandan stili bıyıklı fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Geçtiğimiz hafta Hindistan - Pakistan arasındaki gerilim sırasında uçağı Pakistan kontolündeki Cemmu Keşmir bölgesi üzerinde düşürülen ve Pakistan tarafından alıkonulan filo komutanı Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın bıyık stili Hindistan'da moda oldu.

  • Geçtiğimiz hafta ülkesine iade edilen Hint pilot Abhinandan VarthamanHindistan'da kahraman ilan edildi. Kahraman ilan edilen pilotun bıyık tarzı da ülke genelindeki erkekler tarafından tercih edilmeye başlandı.

Hint pilot ülkesine teslim edildi
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Hint pilot ülkesine teslim edildi
Pakistan askerlerinin önceki gün gözaltına aldığı Hint pilot Abhinandan Varthaman, Wagah'daki sınır kapısında Hint yetkililere teslim edildi.

Abhinandan adı verilen bıyık için çok sayıda Hint erkek kuaförlere akın etti.

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