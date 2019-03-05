Hintli pilotun bıyığı moda oldu

Geçtiğimiz hafta Hindistan - Pakistan arasındaki gerilim sırasında uçağı Pakistan kontolündeki Cemmu Keşmir bölgesi üzerinde düşürülen ve Pakistan tarafından alıkonulan filo komutanı Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın bıyık stili Hindistan'da moda oldu.
- Geçtiğimiz hafta ülkesine iade edilen Hint pilot Abhinandan VarthamanHindistan'da kahraman ilan edildi. Kahraman ilan edilen pilotun bıyık tarzı da ülke genelindeki erkekler tarafından tercih edilmeye başlandı.
Abhinandan adı verilen bıyık için çok sayıda Hint erkek kuaförlere akın etti.