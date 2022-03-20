Dünya Hiroşima eski Belediye Başkanı Akibadan Ukraynada "nükleer silah kullanılmaması" çağrısı
ASYA

Hiroşima eski Belediye Başkanı Akiba'dan Ukrayna'da "nükleer silah kullanılmaması" çağrısı

Hiroşima eski Belediye Başkanı Akiba Tadatoşi, Ukrayna'ya açtığı savaşta Rusya'ya "nükleer silah kullanmama" çağrısı yaptı. Akiba, ay başında kamuoyunda imzaya açtığı "liderlerin Ukrayna'da nükleer silaha başvurmamalarını isteyen" dilekçesi sonrası basınla buluştu.

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Haber Merkezi AA
Hiroşima eski Belediye Başkanı Akibadan Ukraynada nükleer silah kullanılmaması çağrısı
Amerika Birleşik Devletleri, Uranyum-235 tipi atom bombası "Little Boy" ile Hiroşima'ya saldırdı ve dünya tarihine hafızalardan silinmeyecek bir olay yaşattı.

Japonya Dış Muhabirler Kulübündeki toplantıda Akiba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidine tepki gösterdi.

ABD'nin 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı nükleer bombaları anımsatan Akiba, mağdurların "canlı cehennemi yaşamaya" maruz kaldığını söyledi.

Dünya liderlerinden, "nükleer bir saldırının yol açacağı hasarın gözlemlenmesi için iki şehri ziyaret etmelerini" isteyen Akiba, ülkesine de seslendi.

Akiba, Ekim 2021 seçimlerinde Hiroşima seçim bölgesinden meclise giren Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya "liderleri ikna et" çağrısında bulundu.

Kişida'dan, Putin dahil dünya liderleriyle bir araya gelmesini talep eden Akiba, atom bombası mağdurlarının inançlarını, muhataplarına aktarmasını istedi.

1 Mart'ta duyurduğu dilekçesi şimdiye dek 95 bin imzaya yaklaşan Akiba, 1999-2011 döneminde Hiroşima Belediye Başkanlığı yapmıştı.

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