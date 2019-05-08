Hız sınırını aşan güvercinin fotoğrafları viral oldu

Facebook'taki kuş fotoğrafının birçok kullanıcı tarafından paylaşıldığı ve esprili yorumlar aldığı görüldü.

Almanya'nın batısında yer alan Bocholt şehrinde hız sınırını aşarken güvenlik kamerasına takılan bir güvercinin fotoğrafı viral oldu. Şehrin Facebook hesabına gönderilen paylaşımda 'Ceza ücretini ne zaman öder bilemiyoruz' denildi.

Alman yetkililer, Bocholt şehrinde 45 km/h ile uçarak, 30km/h olan hız sınırını aşan bir güvercinin güvenlik kamerasına yakalandığını duyurdu.

Facebook hesabından yapılan esprili paylaşımda kuşun yayaları ve araçları tehlikeye sokabilecek hızda uçtuğu belirtildi.

'25 euro olan ceza ücretini ne zaman ödeyebilir bilmiyoruz' denilen paylaşımda, kuşun gerekli dersi alması ve hızını düşürmesi gerektiği söylendi.

Facebook'taki kuş fotoğrafının birçok kullanıcı tarafından paylaşıldığı ve esprili yorumlar aldığı görüldü.