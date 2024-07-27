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Dünya

Hizbullah İsrail'i Suriye'de vurdu: En az 9 ölü

Lübnan Hizbullahı, Golan Tepeleri'ndeki İsrail askerlerine yönelik saldırı düzenlendi. Bir futbol sahasının yakınlarına isabet eden roketli saldırıda en az 9 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Orantısız bir şekilde cevap vereceğiz." dedi. ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da acil bir güvenlik toplantısı istediği ifade edildi.

19:41 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:06 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hizbullah'ın saldırı düzenlediği nokta.
Hizbullah'ın saldırı düzenlediği nokta.

İsrail medyası, saldırının ardından ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bilgilendirildiğini duyurdu.

Netanyahu'nun bilgilendirildikten sonra Washington'la güvenlik istişarelerinde bulunduğu ifade edildi.

İsrail'den açıklama: Orantısız şekilde cevap vereceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada,
"Kuzeyde Hizbullah'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz. Orantısız bir şekilde cevap vereceğiz."
ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

#İsrail
#Hizbullah
#Golan Tepeleri
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