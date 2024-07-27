Hizbullah İsrail'i Suriye'de vurdu: En az 9 ölü

Hizbullah'ın saldırı düzenlediği nokta.
İsrail medyası, saldırının ardından ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bilgilendirildiğini duyurdu.
Netanyahu'nun bilgilendirildikten sonra Washington'la güvenlik istişarelerinde bulunduğu ifade edildi.
İsrail'den açıklama: Orantısız şekilde cevap vereceğiz
İsrail'den açıklama: Orantısız şekilde cevap vereceğiz
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada,
"Kuzeyde Hizbullah'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz. Orantısız bir şekilde cevap vereceğiz."
ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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1 saat önce