Hizbullah Lübnan'ın güneyinden İsrail'e saldırdı: 7 askeri nokta vuruldu ölüler var

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde baskın düzenledi. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu üç Filistinli genç yaralandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor.