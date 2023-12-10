Hizbullah Lübnan'ın güneyinden İsrail'e saldırdı: 7 askeri nokta vuruldu ölüler var

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail sınırında yer alan askeri noktalara düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Güdümlü füzelerle saldırdılar
Açıklamada, Cel el-Alem, Birket Rişe, Hunin, El-Abad, Zibdin, Ruveysat el-Alem ve Yara askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.
İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar var
Açıklamada tüm hedeflerin tam isabetle vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
Lübnan'da İsrail ile çatışmalar
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 23 ve İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.