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Dünya

Hizbullah Lübnan'ın güneyinden İsrail'e saldırdı: 7 askeri nokta vuruldu ölüler var

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada tüm hedeflerin tam isabetle vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

19:00 - 10/12/2023 Sunday
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail sınırında yer alan askeri noktalara düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Güdümlü füzelerle saldırdılar

Açıklamada, Cel el-Alem, Birket Rişe, Hunin, El-Abad, Zibdin, Ruveysat el-Alem ve Yara askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar var

Açıklamada tüm hedeflerin tam isabetle vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Lübnan'da İsrail ile çatışmalar

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 23 ve İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.



#İsrail
#Hizbullah
#Filistin
#Lübnan
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