Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine hava saldırısı: Dört İsrailli yaralandı

İbranice yayın yapan "Walla" internet sitesinin haberine göre güvenlik kaynakları, "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Lübnan'ın güneyine beklenmedik ve büyük bir saldırı başlatmasından çok korktuğunu ve bu korku nedeniyle de İsrail'e karşı saldırı başlatarak önleyici bir adım atmayı düşündüğünü" öne sürdü.