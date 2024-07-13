|
Dünya

Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine hava saldırısı: Dört İsrailli yaralandı

Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyine hava saldırısı düzenlendi. Kiryat Şimona bölgesine atılan füzeler sonucunda dört İsraillinin yaralandığı bildirildi.

22:14 - 13/07/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine Hizbullah'ın düzenlediği hava saldırısında 4 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Kiryat Şimona bölgesi ve çevresine atılan füzeler sonucunda 4 İsrail vatandaşının yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Lübnan'dan Kiryat Şimona'ya yapılan atışların 4 kişinin yaralanmasına ve yangına yol açtığını aktardı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.



#Hizbullah
#İsrail
#Kiryat Şimona
#Füze Saldırısı
10 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
PTT personel alımı ne zaman, bu yıl personel alımı yapılacak mı? 2024 PTT personel alımı başvurusu açıldı mı?