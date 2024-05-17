|
Dünya

Hizbullah'tan İsrail'in Topçu Tugayı'na İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktaya kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

09:33 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 09:34 - 17/05/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Hizbullah, yaptığı açılamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Gaton yerleşim birimine yönelik sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Gaton'da yer alan 411'inci Topçu Tugayı'nda kurulan çadır, askeri ofis ve askerlerin kamikaze İHA'lar ile vurulduğu kaydedildi.

Saldırı nedeniyle İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Hizbullah 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Muhammed Hasan Ali Faris ve Ali Fevzi Eyüb adındaki 2 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

  • İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 299'a yükseldi.
  • Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

Siyonistler Mark Zuckerberg'den topyekün susturma istiyor: Sen Yahudisin İsrail karşıtlarını engelle

Dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail, Gazze'de sivillerin öldürülmesine WhatsApp verilerini paylaşarak yardımcı olan, MOSSAD'ın yalanlarını fonlayan, Filistin destekçilerinin paylaşımlarını kısıtlayan Mark Zuckerberg'den daha fazlasını yapmasını istiyor. İsrail’in Jerusalem Post gazetesinde, "Mark Zuckerberg'in Yahudi halkını korumak için elinden geleni yapma görevi var" başlıklı bir görüş yazısı yayınlandı. Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger ve Threads'in sahibi Zuckerberg için; "Doğuştan Yahudi" ve "Özel bir kişi ama aynı zamanda Yahudi" denilerek, bu platformlarda İsrail karşıtlığının tamamen engellenmesini istediler.


#hizbullah
#israil
#Lübnan
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon tahmini oranlarını açıkladı