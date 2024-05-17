Hizbullah'tan İsrail'in Topçu Tugayı'na İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail, Gazze'de sivillerin öldürülmesine WhatsApp verilerini paylaşarak yardımcı olan, MOSSAD'ın yalanlarını fonlayan, Filistin destekçilerinin paylaşımlarını kısıtlayan Mark Zuckerberg'den daha fazlasını yapmasını istiyor. İsrail’in Jerusalem Post gazetesinde, "Mark Zuckerberg'in Yahudi halkını korumak için elinden geleni yapma görevi var" başlıklı bir görüş yazısı yayınlandı. Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger ve Threads'in sahibi Zuckerberg için; "Doğuştan Yahudi" ve "Özel bir kişi ama aynı zamanda Yahudi" denilerek, bu platformlarda İsrail karşıtlığının tamamen engellenmesini istediler.