Dünya Hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin ABD Başkanı Bidendan ilk açıklama Herkes endişelenmeli
AMERİKA

Hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama: Herkes endişelenmeli

Avrupa ve ABD'de yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü çok sayıda ülkeyi alarma geçirirken yeni salgına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan da açıklama geldi. Güney Kore ziyareti dönüşünde Osan Hava Üssü’nde hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü hakkında konuşan Biden, “Herkes endişelenmeli” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin ABD Başkanı Bidendan ilk açıklama: Herkes endişelenmeli
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore temaslarını tamamladı. Ülkeden ayrılmadan önce Osan Hava Üssü’nde konuşan Biden, Avrupa’da ve ABD’de de tespit edilen maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

Virüsün yayılması durumunda bunun önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Biden, “Virüsün yayılım seviyesiyle ilgili bana bilgi verilmedi fakat herkes bunun hakkında endişelenmeli” dedi. Biden ayrıca, hangi aşının virüse etki edebileceği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi. Biden, açıklamalarının ardından Asya’daki temaslarını sürdürmek üzere Japonya’ya gidecek.

“80’den fazla vaka”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmada devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında yaptığı açıklamada, "En az 12 ülkede 80’den fazla maymun çiçeği vakası doğrulandı" ifadelerini kullandı.

DSÖ ayrıca herhangi bir ülke adı vermeden 50 şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırıldığını belirterek, dünya genelinde daha fazla maymun çiçeği vakasının olabileceğini bildirdi.

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