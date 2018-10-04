Hollanda 4 Rus vatandaşını sınırdışı etti

Hollandalı yetkililer, 4 Rusya vatandaşının, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde (OPCW) ajanlık yapmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.
4 Rus, amaçlarının anlaşılmasının ardından sınırdışı edildi.
Hollandalı yetkililer, 4 Rusya vatandaşının, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde (OPCW) ajanlık yapmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.
4 Rus, amaçlarının anlaşılmasının ardından sınırdışı edildi.
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