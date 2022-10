Hollanda ajan gazeteci arıyor: Özellikle Orta Doğu'da görev yapanlar

Hollanda’da ülkenin en güvenilir gazetelerinden NRC’nin özel haberine göre ülkedeki gizli istihbarat servisleri, düzenli olarak gazetecilere kaynaklık, muhbirlik ya da casusluk yapmaları için teklifte bulunuyor. NRC’nin görüştüğü 32 gazetecinin yarısı, Hollanda İstihbarat Teşkilatı (AIVD) ve Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nden (MIVD) iş teklifi aldığını söyledi. Gazeteye göre, istihbarat örgütleri özellikle Ortadoğu gibi çatışma bölgelerindeki gazetecilerle irtibat kurmaya çalışıyor. NRC gazetesi, geçen ay gördüğü AIVD iç yazışmalarına ait bir belge üzerine, araştırma başlattı.

ORTA DOĞU TERCİH SEBEBİ

İnternetteki gizli ihbar platformu PubLeaks’e sızdırılan ancak yayınlanmayan bu belgenin, 8’i gazeteci olmak üzere 21 istihbarat kaynağı ve ajanın isimlerini içerdiği belirtildi. NRC gazetesi bu belgeye ilişkin, istihbaratın ilgi alanlarındaki konularla ilgilenen veya bu alanlarda çalışan 32 editör ve muhabirle görüştü. Bu gazetecilerin yarısı, Hollanda’daki iki istihbarat servisinden, bilgi aktarmak, muhbirlik ve casusluk yapmak için teklif aldıklarını söyledi. Kendisine teklif götürülen Türk kökenli gazeteci Sinan Can ise Irak ve Afganistan’da görev yapmış bir basın mensubu. BNNVARA medya kurumunda çalışan Can, bu durumun olumsuz bir şey olduğunu ifade ederek gittikleri ülkelerde can güvenliklerinin zaten sorunlu olduğunu, bu tür girişimlerin kendilerini daha da riske attığını belirtti. Gazetecilere göre, AIVD, bazı durumlarda kendilerine ödeme yapmaya hazır olduğunu söyledi. Gazeteye konuşan eski bir AIVD yetkilisi, istihbarat örgütünün gazetecileri işe aldığını doğrulayarak özellikle Orta Doğu’da görev yapan basın çalışanlarının tercih edildiğini vurguladı. Yetkili, “Yapısal olarak bunun olması normal. AIVD görevlileri yurtdışında bir ağ kurmak zorunda. Gazeteciler de bunun bir parçası” diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Hollanda'da camilere LGBT dayatması: 'Hemen imzalayın'