Dünya Hollanda Başbakanı Rutte DEAŞ mensuplarını mecbur geri alacağız
AVRUPA

Hollanda Başbakanı Rutte: DEAŞ mensuplarını mecbur geri alacağız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, DEAŞ üyelerini, Türkiye'de ya da Erbil'de Hollanda misyonlarına başvurdukları takdirde mecbur geri almak zorunda olduklarını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Hollanda Başbakanı Mark Rutte.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte.

Rutte, Hollanda'dan giden DEAŞ'lilerin ve çocuklarının ülkeye geri getirilmesine ilişkin, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

  • Terör örgütü üyelerinin bulundukları bölgede yargılanması taraftarı olduğunu belirten Rutte, "DEAŞ'liler Türkiye’de ya da Erbil’de Hollanda misyonlarına başvurdukları takdirde mecbur almak zorundayız. Bu hafta bu gerçekleşti zaten" dedi.

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Rutte, DEAŞ'lilerin çocuklarının bulunduğu durumun "çok korkunç" olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Fakat onlar da büyüdüğü zaman risk oluşturabilir. 1 ve 2 yaşındaki bebeklerden değil ileri yaşta olan çocuklardan bahsediyorum. Çocukların velileri ilk etapta kendileri ölümcül olan tehlikeli bir bölgede teröre destek vermek için gitme kararı aldı ve çocuklarını da bu ortamda bulunmaya maruz bıraktı. Bu velilerin sorumluluğudur, benim değil. O çocukları Suriye'ye ben göndermedim".

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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına kanlı infazları gerçekleştiren, Cellat olarak görev aldıktan sonra yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve halen İzmir' de bulunan Muhammed Ramadan'ı tespit etti. İzmir Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubeleri tarafından yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Ne olmuştu?

Gelecekte başka DEAŞ'lilerin ülkeye gelmeyeceği garantisini hiç bir zaman veremeyeceğini ifade eden Rutte, diğer AB ülkeleri ile yoğun iletişim halinde olduklarını ve onların bu konuda nasıl bir yol haritası çizdiklerine de baktıklarını dile getirdi.

  • Hollanda'da Lahey Mahkemesi 11 Kasım'da, Hükümet'in Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı kamplarında bulunan DEAŞ'lilerin çocuklarının hızla geri getirilmesi için her türlü çabayı göstermesi gerektiğine karar vermişti.

Yüksek Mahkeme ise dün, Hükümet'in buna zorunlu olmadığına hükmederek, bunun kararını hakimin değil Hükümet'in kendisinin vermesi gerektiğini açıklamıştı.

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