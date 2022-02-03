Dünya Hollanda DEAŞa katılan vatandaşlarını Suriyeden getiriyor Yargılanacaklar
AVRUPA

Hollanda DEAŞ'a katılan vatandaşlarını Suriye'den getiriyor: Yargılanacaklar

Hollanda hükümeti, terör örgütü DEAŞ'a katılan vatandaşlarından beş kadın ve beraberlerindeki 11 çocuğun Hollanda'ya geri getirilmesi için Suriye'ye heyet gönderildiğini açıkladı. Rotterdam Mahkemelerinin 2021'de verdiği kararda şüphelilerin birkaç ay içinde ülkeye getirilip kovuşturmaya geçilmemesi durumunda, zamanaşımı sebebiyle haklarındaki davaların düşürüleceğine hükmetmişti.

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Haber Merkezi AA
Hollanda DEAŞa katılan vatandaşlarını Suriyeden getiriyor: Yargılanacaklar
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Hollanda Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın parlamentoya sunduğu ortak mektupta, terör örgütü DEAŞ'a katılan ve yargılanmak üzere Hollanda'ya getirilecek vatandaşlarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Özel bir operasyonun yürütüldüğü belirtilen mektupta, kadınların yargılanacağı çocukların ise sosyal hizmet kurumlarına bırakılacağı bildirildi.

ZAMANAŞIMI ENGELLENMEK İSTENİYOR

Mektupta, Suriye'nin kuzeyindeki Hol kampında bulunan kadınların ülkeye getirilmesiyle başlayabilecek kovuşturma ile olası bir "zamana aşımı"nın önüne geçmek istendiği kaydedildi.

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  • Rotterdam Mahkemelerinin 2021'de verdiği kararda şüphelilerin birkaç ay içinde ülkeye getirilip kovuşturmaya geçilmemesi durumunda, zamanaşımı sebebiyle haklarındaki davaların düşürüleceğine hükmetmişti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre nisan 2022'den önce kovuşturma başlatılamaması durumunda beş kadının da zamanaşımı sebebiyle cezasız kalacağı belirtildi. Hollanda hükümeti haziran 2022'de DEAŞ'a katılan bir vatandaşı ve üç çocuğu ülkeye getirmişti.

AVRUPA ÜLKELERİ DEAŞ'A KATILAN VATANDAŞLARINI ÜLKESİNDE İSTEMİYOR

  • Hollanda Çocuk Ombudsmanı Margrite Kalverboer ve İnsan Hakları İzleme Örgütü DAEŞ'a katılan vatandaşlarının bulunduğu kamplardaki durumun iyi olmadığını ve bu çocuklarının geri getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Avrupa ülkeleri güvenlik kaygılarıyla terör örgütü DEAŞ'a katılan vatandaşlarını ülkelerine almak istemiyor.

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