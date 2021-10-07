Hollanda devlet kanalı: Türkiye büyük güçlerle rekabet edebileceğini İHA’larıyla gösteriyor

Türkiye'nin sahip olduğu insansız hava araçları teknolojisi, şimdi de Hollanda devlet televizyonu NOS tarafından gündeme taşındı.

NOS'un internet sitesinde Mitra Nazar imzasıyla "Türkiye giderek daha fazla ülkeye savaş uçağı satıyor" başlığıyla bir haber yayımlandı. Haberde, şu ifadelere yer verildi:

HİKAYE 15 YIL ÖNCE BAŞLADI

Türk dronlarının hikayesi yaklaşık on beş yıl önce başladı. Selçuk Bayraktar, prestijli Amerikan üniversitesi MIT'de edindiği bilgilerle Türkiye'ye döndü. İlk Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin tasarımı üzerinde çalışmaya başladı. Bu arada Türk hükümeti, Amerikan insansız hava araçları satın almaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

ORDUNUN KALICI CEPHANELİĞİ

İlk başarılı test uçuşu 2015 yılında yapıldı. O zamandan beri, insansız hava araçları Türk Hava Kuvvetleri'nin kalıcı cephaneliğinin bir parçası oldu. Türkiye tarafından ağırlıklı olarak PKK'yla mücadelede kullanılıyorlar.

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SURİYE'DEN LİBYA'YA HER YERDE

Türk insansız hava araçları, son yıllarda Suriye'de yer aldı. Libya'da Türk destekli hükümet güçlerinin yanında konuşlandırıldılar. Ve geçen yılın sonlarında dünya, Türk dronlarının Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni ordusuna karşı eylemde olduğunu gördü. Dağlık Karabağ'daki savaş da Türkiye'nin drone endüstrisi için 'atılım' olarak görülüyor.

ÜLKELER SIRAYA GİRDİ

Dağlık Karabağ savaşının da farklı bir etkisi oldu. Birçok ülke, Türk insansız hava araçlarının evlerinde ne olduğunu ilk kez gördü ve satın almak için sıraya girdi. Türkiye geçtiğimiz yıl hiç olmadığı kadar çok drone sattı. Türkmenistan, Katar ve Fas gibi ülkelere değil, aynı zamanda Ukrayna'ya. Polonya, Türk dronları sipariş eden ilk NATO ülkesidir. Geçenlerde Letonya'nın da ilgi gösterdiği açıklandı.

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TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ASKERİ ÜLKE

Droneları ne kadar çok ülke varsa, diğer ülkeler de onları o kadar çok istiyor. Türkiye, jeopolitik ilişkilerini insansız hava araçlarıyla rayına oturtuyor. Aynı zamanda dünyaya da bir mesaj: Türkiye'nin büyük güçlerle rekabet edebilecek güçlü bir askeri ülke olduğunu göstermek. Türkiye'de askeri insansız hava araçları konusunda Ağırlıklı olarak baskın olan gururdur.

TÜRKİYE BAĞIMSIZ OLMA AMACINDA

Drone programı, Türkiye'nin askeri açıdan kendi kendine yeterli olma hırsına uyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son on yılda kendi silah endüstrisine büyük yatırımlar yaptı. Silah ambargosu veya yaptırımları durumunda hayatta kalabilmesi için yabancı ülkelerden mümkün olduğunca bağımsız olmak amacıyla.

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