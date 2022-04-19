Hollanda Lviv’deki büyükelçiliğini yeniden açıyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye kilit rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hollanda Başbakanı Rutte, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna müzakereleri konusundaki ihtilafta kilit bir rol oynadığını belirten Rutte, 'Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmiş olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyor ve size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.