Hollanda Parlamentosu'ndan Başbakan Rutte’ye kınama: Hükümeti kurması daha da zorlaştı

Hollanda’da 15 Mart’ta başlayan ve 2 gün süren seçimde Başbakan Mark Rutte’nin önderliğindeki merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) oyların çoğunluğunu alırken, hükümeti tek başına kuracak sandalye sayısına ulaşamamıştı.

Siyasi krizin sürdüğü ülkede geçici başbakan olarak görev yapan Rutte, parlamentoda kendisi aleyhinde yapılan "güvensizlik oylamasını" geçmeyi başararak görevine devam etmek için onay aldı.

Rutte’nin davranışlarını kınayan bir önerge geçirildi

Ancak parlamentoda en büyük koalisyon ortağı Demokratlar-66 ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) tarafından Rutte’nin "davranışlarını kınayan bir önerge" geçirildi.

Rutte’nin dördüncü kabineye liderlik edebilmesi için ihtiyacı olan saygıyı yeniden kazanıp kazanamayacağı belirsizliğini koruyor.

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Demokratlar-D66 partisinin lideri Sigrid Kaag, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Rutte’ye olan güvenim bugün ciddi biçimde zedelenmiştir. Onunla aramızdaki mesafe daha da açık. Bundan pişmanım" dedi.

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