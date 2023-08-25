Hollanda'da 2015'ten bu yana yaklaşık 100 kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti

Nieuwenhuis, Hollanda'da son yıllarda artan ırkçı polis şiddeti ve nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Polis şiddetinin en fazla protesto gösterilerinde görünür hale geldiğini belirten Nieuwenhuis, "Son yıllarda Hollanda'da dört ana türde gösteriye tanık olduk. Birincisi Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) ve Kick Out Zwarte Piet (Hristiyan dünyasında Noel Baba olarak tanınan Aziz Nikola'nın Hollanda'ya gelişini kutlamak üzere düzenlenen festival karşıtı gösteriler), ikincisi Hollandalı çiftçi protestoları, üçüncüsü iklim kriziyle ilgili Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) protestoları ve son olarak aşırı sağ protestolar." diye konuştu. Nieuwenhuis, polisin gösterilere müdahalesinin, gösterici gruplara göre değiştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

İlk protestolardan bu yana yüzlerce kişinin tutuklandı

"Bunun üzücü örneklerinden biri, dindar küçük bir köy olan Staphorst'ta 2022'de düzenlenen Kick Out Zwarte Piet protestosuydu. Yerel makamların başta protestoyu onaylamasına ve polisle belediyenin dikkatli planlamasına rağmen göstericiler, iyi organize oldukları anlaşılan ve çoğu beyaz gençlerden oluşan kalabalık tarafından saldırıya uğradı. Polis, protestocuları ve onların anayasal güvence altındaki gösteri yapma hakkını korumakta başarısız oldu. Saldırıyla ilgili kimse tutuklanmadı. Bu durum, ilk protestolarından bu yana yüzlerce kişinin tutuklandığı ülke çapındaki iklim krizinin protesto edildiği Yok Oluş İsyanı gösterileriyle tam bir tezat oluşturuyor."

"Hollanda'da polis şiddeti 4 yıl üst üste artış gösterdi"

Nieuwenhuis, Hollanda'da polis şiddeti ve etnik profillemeyle ilgili izleme çalışması yapan "Controle Alt Delete" adlı insan hakları örgütünün 2022 raporuna değinerek, "Raporda, Hollanda polisinin toplumsal olaylara eskiye kıyasla daha fazla güç kullanarak müdahale ettiğine ilişkin kanıtlar var. Controle Alt Delete, ülkede polis şiddetinin 4 yıl üst üste artış gösterdiğini belgeledi." ifadelerini kullandı. Rapora göre, 2022'de Hollanda polisinin 33 bin 584 kez şiddet uyguladığına ve bu sayının 2019'dan bu yana sürekli arttığına işaret eden Nieuwenhuis, şunları dile getirdi:

Polis memurları hakkında kovuşturma yapılmadı

"Controle Alt Delete, Mitch Henriquez'in 2015'teki trajik ölümünden bu yana polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden yaklaşık 100 kişi olduğunu belgeledi. Kurbanların yaklaşık üçte biri göçmen kökenliydi. Uluslararası Af Örgütü de Hollanda polisinin güç kullanımına ilişkin düzenlemeleri eleştirerek, polis memurlarının şok tabancası, polis köpeği, cop, boğma teli ve silah gibi unsurları kullanırken çok hızlı ve kaba davranabildiğini bildirdi." Nieuwenhuis, kolluk kuvvetlerinin sorumluluğunda öldürülen kişilerle ilgili polis memurları hakkında kovuşturma yapılmadığından bahsederek, "Diğer Batı ülkelerinden çok da farklı olmayan şekilde olaya karışan polis memurları vakaların çoğunda yargılanmıyor." dedi.







