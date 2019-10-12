Dünya Hollandada Barış Pınarı Harekatına destek Harekatın zaferle sonuçlanması için dua edildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Hollanda'da Barış Pınarı Harekatı'na destek: Harekatın zaferle sonuçlanması için dua edildi

Lahey kentinde bulunan Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği, Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, vatandaşlar harekatın zaferle sonuçlanması için dualar etti. Derneğin başkanı İlhan Aşkın, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik için harekatı başlatmak zorunda olduğunu söyledi. Aşkın, "Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, fakat kendi halkımızın ve o bölgedeki insanların can güvenliğini korumak için bu harekat gerekiyordu" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Düzenlenen etkinlikte harekatın başarılı olması için dua edildi.
Düzenlenen etkinlikte harekatın başarılı olması için dua edildi.

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kur'an okundu dualar edildi

  • Lahey kentindeki dernekte, Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Derneğin başkanı İlhan Aşkın, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik için harekatı başlatmak zorunda olduğunu söyledi.

Hangi İslam ülkesi sıkıntıya girdiyse Türkiye'nin o ülke için her zaman yardım ettiğini ve destek olduğunu belirten Aşkın, "Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, fakat kendi halkımızın ve o bölgedeki insanların can güvenliğini korumak için bu harekat gerekiyordu." dedi.

"Siyasi görüşümüz ne olursa olsun askerimize destek olmamız lazım"

İlhan Aşkın, "Biz dernek olarak siyasi görüşümüz ne olursa olsun askerimize ve devletimize destek olmamız lazım. Şu an biz birliğimizi ve beraberliğimizi korumak ve onlara moral olmak mecburiyetindeyiz. Onlara desteğimizi dualarımızla göstermemiz gerekir." ifadesini kullandı.

Türklerin tarihte her zaman başarılı olduğuna dikkati çeken Aşkın, "İnşallah bu harekat da başarı ile sonuçlanır. Allah ordumuza zeval vermesin. Allah onları muzaffer eylesin ve onların yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

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