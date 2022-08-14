Hollanda'da çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar

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Jandarma’ya ilk kadın general

Jandarma Genel Komutanlığı’nda atama ve görev değişiklikleri yapıldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in de aralarında bulunduğu 11 general emekliliğe sevk edildi. 18 general ile 14 albay bir üst rütbeye yükseltildi. Komutanlığa ilk kez kadın general ataması yapıldı. Albay Özlem Yılmaz tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.