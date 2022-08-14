Dünya Hollandada çiftçilerin eylemi sürüyor Polise gübre ve saman sıktılar
AVRUPA

Hollanda'da çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar

Hollanda'da çiftçiler ve hükümet arasındaki gerginlik sürüyor. Son olarak eylem yapan çiftçiler polisin sert müdahalesine gübre ve saman sıkarak karşılık verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Hollandada çiftçilerin eylemi sürüyor: Polise gübre ve saman sıktılar
Hollanda'da çiftçilerin eylemi sürüyor.

Hollanda'da çiftçilerin başlattığı eylemler yeni bir boyut kazandı.

Davos'ta gerçekleştirilen iklim zirvesi sonrası alınan kararlar çiftçileri çileden çıkartmıştı.

Çiftçilerin öfkesi dinmek bilmiyor

Hollanda hükümetinin "Nitrojen ve azot doğaya zarar veriyor, inek çiftliklerini kapatacağız” açıklamalarının ardından çiftçiler bir kez daha ayaklandı.

45 gündür devam eden gösterilerde Hollanda polisi çiftçilere sert müdahalede bulundu.

Cop ve tazyikli suya, gübre ve samanlı karşılık verdiler

Çiftçilere cop ve tazyikli suyla müdahale edilirken, çiftçiler de polise karşılık verdi.

Hollandalı çiftçiler, polisin üzerine gübre ve saman sıktı.

Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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