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Dünya Hollandada elektrik kesintisi sebebiyle solunum cihazına bağlı 2 koronavirüs hastası öldü
AVRUPA

Hollanda'da elektrik kesintisi sebebiyle solunum cihazına bağlı 2 koronavirüs hastası öldü

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu oksijen cihazına bağlı 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Hollandada elektrik kesintisi sebebiyle solunum cihazına bağlı 2 koronavirüs hastası öldü
Hollanda'da elektrik kesintisinin ardından solunum cihazına bağlı 2 Kovid-19 hastası öldü.

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu oksijen cihazına bağlı 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Hollanda yerel medyasındaki haberde, Maastricht Üniversitesi Hastane Sözcüsü tarafından doğrulanan ölümlere ilişkin Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberde, yaşamını yitiren bir hastanın yeğeni Kizzy Magdelijns'in "Amcamı pazartesi yatırdık ve durumu iyiye giderken birden ölüm haberi geldi. Elektrik kesintisi sebebiyle yaşamını yitirdi." sözlerine yer verildi.

Üniversite hastanesindeki elektrik kesintisinin perşembe gecesinden cumaya kadar devam ettiği aktarıldı.

GÜÇ KAYNAĞI ÇALIŞMADI

Kesinti durumlarında devreye girmesi gereken acil durum güç kaynağının neden çalışmadığının bilinmediği kaydedildi.

Elektrik kesintisi sonucu hastalara oksijen verilen Optiflow da dahil birçok tıbbi cihazda arıza meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık personelinin alarmların çalmaması nedeniyle arızanın hemen farkına varamadığı ifade edildi.

Arıza sebebiyle oksijen cihazına bağlı 76 ve 67 yaşlarındaki iki erkek Kovid-19 hastasının durumu ağırlaştı ve kısa sürede yaşamını yitirdi.

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