Dünya Hollandada gıda fiyatlarının artış hızı son 50 yılın zirvesine yükseldi
AVRUPA

Hollanda'da gıda fiyatlarının artış hızı son 50 yılın zirvesine yükseldi

Çiftçilerin tarım ve çevre politikaları nedeniyle sokağa çıktığı Hollanda'da haziran ayında gıda fiyatlarında büyük artış görüldü. Hollanda İstatistik Kurumu, bu artışın 1976'dan bu yana gıda fiyatlarındaki en yüksek oran olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollandada gıda fiyatlarının artış hızı son 50 yılın zirvesine yükseldi
Foto/arşiv

Çiftçilerin tarım ve çevre politikaları nedeniyle sokağa çıktığı Hollanda'da haziran ayında gıda fiyatlarında büyük artış görüldü. Hollanda İstatistik Kurumu, bu artışın 1976'dan bu yana gıda fiyatlarındaki en yüksek oran olduğunu duyurdu.

Hollanda'da hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto eden çiftçilerin eylemleri devam ederken Hollanda İstatistik Kurumu, gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin haziran ayı nihai verilerini yayınladı.

Açıklanan verilere göre, ülkede haziranda 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 11 artan gıda fiyatları, yaklaşık son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

EN ÇOK ARTIŞ ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE

Artışın en çok yüzde 16 ile et, yüzde 14 ile süt ürünlerinde olduğu vurgulanan açıklamada gıda üreticilerinin geçen yıldan bu yana fiyatları toplamda yüzde 23 artırdığına dikkat çekildi.

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Hollanda’da gıda fiyatları gözle görülür şekilde artarken teslimat darboğazları nedeniyle tüketiciler için fiyatların giderek daha pahalı hale geldiği belirtildi.

Mayıs 2022'de gıda fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlara değinilen açıklamada, Hollanda’daki gıda artış oralarının özellikle Doğu Avrupa'daki AB ülkelerinin gerisinde olduğu vurgulandı.

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