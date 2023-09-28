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Dünya

Hollanda'da hastaneye silahlı saldırı: İki kişiyi öldürüp binayı ateşe verdi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi. Bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı. Baskın yaptığı binayı yakan 32 yaşındaki zanlı, özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Hollanda basını saldırılarda en az iki kişinin öldüğünü yazdı.

20:40 . 28/09/2023 Perşembe
AA
Rotterdam'da tıp merkezine saldırı düzenlendi.

Rotterdam'da tıp merkezine saldırı düzenlendi.

Rotterdam polisi, X sosyal medya hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.



Saldırgan gözaltında

Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ölenlerin sayısına ve saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hollanda basını: En az iki kişi öldü

Hollanda basını ise 39 yaşında bir kadın ve öğretmenlik yapan 46 yaşında bir erkeğin öldürüldüğünü duyurdu. Kadının 14 yaşındaki kızının ise ağır yaralandığı ifade edildi.




#Hollanda
#Rotterdam
#Saldırı
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