Hollanda'da hastaneye silahlı saldırı: İki kişiyi öldürüp binayı ateşe verdi

Rotterdam'da tıp merkezine saldırı düzenlendi.
Rotterdam polisi, X sosyal medya hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.
Saldırgan gözaltında
Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Ölenlerin sayısına ve saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Hollanda basını: En az iki kişi öldü
Hollanda basını ise 39 yaşında bir kadın ve öğretmenlik yapan 46 yaşında bir erkeğin öldürüldüğünü duyurdu. Kadının 14 yaşındaki kızının ise ağır yaralandığı ifade edildi.