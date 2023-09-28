Hollanda'da hastaneye silahlı saldırı: İki kişiyi öldürüp binayı ateşe verdi

Rotterdam polisi, X sosyal medya hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.

Ölenlerin sayısına ve saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hollanda basını: En az iki kişi öldü

Hollanda basını: En az iki kişi öldü

Hollanda basını ise 39 yaşında bir kadın ve öğretmenlik yapan 46 yaşında bir erkeğin öldürüldüğünü duyurdu. Kadının 14 yaşındaki kızının ise ağır yaralandığı ifade edildi.