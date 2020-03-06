Hollanda'da koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Açıklamada, ülkede ilk defa Kovid-19'dan bir kişinin yaşamını yitirdiği, hastalığın kişiye nasıl ve nerede bulaştığının ise henüz belli olmadığı ifade edildi.
OYNAT 00:43
Çinli berberler koronavirüs sebebiyle müşterilerini uzattıkları sopalarla tıraş ediyor
Çinli berberler, ülkede patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle müşterilerini uzattıkları sopalarla uzaktan tıraş etmeye başladı. Daily Mail gazetesine göre, Çin'de çekilen bir video görüntüsünde koruyucu maske takan berberler, uzun sopalara taktıkları tıraş makineleriyle müşterilerinin saçlarını kesiyor. Yayınlanan video sosyal medyada gündem olurken milyonlarca kişi tarafından da görüntülendi.
Hayatını kaybeden kişiyle iletişimde bulunanların evde kalması çağrısından bulunulan açıklamada, gerektiği takdirde onlara da test yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
Hollanda’da bu zamana kadar 82 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.
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