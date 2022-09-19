Hollanda'da 'kültür' adı altında paçavralarla terör propagandası yaptılar

Ermeni protestocular Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı

Fransa'da Ermeni protestocular, Paris'teki Azerbaycan büyükelçiliğine saldırdı. Barikatları sökerek elçilik kapısını tekmelediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in resimlerini ateşe verdiler. Bir büyükelçilik çalışanı, bina içerisinde kapının kırılmasını tek başına engellemeye çalıştı. Fransa polisi, tüm bunlar gerçekleşirken hiçbir müdahalede bulunmadı.