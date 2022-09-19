Dünya Hollandada kültür adı altında paçavralarla terör propagandası yaptılar
AVRUPA

Hollanda'da 'kültür' adı altında paçavralarla terör propagandası yaptılar

Hollanda’da kanlı terör örgütü PKK/YPG sempatizanları, sözde Kültür Festivali düzenledi. Sözde festivalinde terör propagandası yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Hollandada kültür adı altında paçavralarla terör propagandası yaptılar
​Hollanda

Hollanda'nın Limburg bölgesindeki Landgraaf kentinde sözde kültür festivali adı altında toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye aleyhine konuşmalar yaparak sloganlar attı.

PAÇAVRALARLA SLOGAN ATTILAR

Terör örgütü PKK/YPG'yi ve bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçaları taşıyan terör yandaşları, Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

HOLLANDA'DA RAHATÇA GÖSTERİ YAPIYORLAR

Terör örgütü PKK, Avrupa Birliğinin (AB) terör listesinde olmasına rağmen yandaşlarının Hollanda'da rahatça gösteri yapması, terör örgütünü ve Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçalarının yasak olmaması dikkati çekiyor.

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