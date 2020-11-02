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AVRUPA

Hollanda'da metroda kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı

Hollanda'da metroda kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı

Hollanda’da metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.

Haber Merkezi DHA
Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.
Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.

Hollanda'nın De Akkers metro istasyonunda meydana gelen metro kazası korkuttu. Metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı. Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.

"Trende yolcu bulunmaması şans"

Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı. Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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