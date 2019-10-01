Dünya Hollandada polis papağanı gözaltına aldı Tanık oldu
AVRUPA

Hollanda haberleri: Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı

Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı: Tanık oldu

Hollanda’da polis hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı kişinin papağanını da gözaltına aldı.

Lahey Polis Merkezi gözaltı işlemi sırasında papağanın 'tanık sıfatıyla alındığı’ bilgisine yer verdi.

Haber Merkezi DHA
Mizah amaçlı yapılan paylaşıma tüm dünya kamuoyundan ilgi de yoğun oldu.
Mizah amaçlı yapılan paylaşıma tüm dünya kamuoyundan ilgi de yoğun oldu.

Hollanda’nın Lahey kentinde bir kişi hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Polis, zanlıyı gözaltına alırken, zanlının omzunun üstünde bulunan papağanı da aldı.

Papağan nezarete götürüldü

Polis zanlıyı nezarete atarken ‘tanık’ olarak değerlendirdiği papağanı da götürdü. Utrecht’te yapıldığı düşünülen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan ilginç gözaltı işleminde papağanında nezarete götürülmesinden sonra polis papağana yiyecek vererek cam ile çevrili gözaltı bölmesinde tuttu.

Lahey Polis Merkezi papağanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından Papağan’ın gözaltı işlemi sırasında tanık sıfatıyla alındığı’ bilgisine yer verildi.

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