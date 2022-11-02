Hollanda'da polise saldıran PKK'lılar gözaltında

Bölücü terör örgütü PKK yandaşları, bulunduğu bölgenin huzurunu kaçırmaya devam ediyor.
Türkiye'nin yoğun mücadele verdiği terör belası, Hollanda'yı da vurdu.
Lahey kentinde bulunan PKK sempatizanları, Türkiye'nin Büyükelçiliğine yürümeye başladı.
Protestoya izin vermeyen polise saldırı
Polis ekiplerinin karşı çıktığı yürüyüş engellenmeye çalıştı. Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırdı.
12 terörist gözaltında
Yaşanan dehşet olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı.
Bir diğer yandan polis, çıkan olaylarda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.