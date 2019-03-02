Dünya Hollandada sarı yelekliler huzursuzluğu büyüyor
AVRUPA

Hollanda'da 'sarı yelekliler' huzursuzluğu büyüyor

Hollanda'da 'sarı yelekliler' adı altındaki vandal gruplar, 14'üncü kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti. Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey, Rotterdam ve Leeuwarden'in de aralarında olduğu farklı kentlerde toplandı.

Haber Merkezi AA
'Sarı yelekliler' adı altındaki vandal gruplar, 14'üncü kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.
'Sarı yelekliler' adı altındaki vandal gruplar, 14'üncü kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.

Hollanda'da genellikle aşırı sağ grupların yer aldığı gösteride, Başbakan Mark Rutte ve hükümetin politikalarını protesto eden eylemciler, ülkede katma değer vergisi (KDV) ve sağlık sigorta primlerinin düşürülmesi ve emeklilik yaşının 65'e indirilmesini talep etti.

Leeuwarden kentindeki gösteriye, ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda kişi katıldı. Dünya Ticaret Merkezi önünde başlayan sarı yeleklilerin yürüyüşü, Wilhelmina Meydanı'nda son buldu. Eylemciler yürüyüş esnasında, "Haksızlık, hak olduğunda, direniş şarttır" ve "Uyan, en büyük vurguncu ve suçlu hükümettir" pankartları açıp, "KDV aşağı, daha çok sosyal kiralık konutlar ve yoksulluğa son" yazılı döviz taşıyarak, "Diren, engelle, bu siyaseti artık kabul etmiyoruz", "Mavi, beyaz, kırmızı, Hollanda ölmüş", Rutte defol git" sloganları attı.

Rotterdam'da da Erasmus Köprüsü'nde toplanan bir grup sarı yelekli taşıdıkları "21 Mart'ta oylarınla onları uzaklaştır" pankartıyla yürüdü.

Pakistan-Hindistan birbirlerine karşılıklı ateş açtı
DÜNYA
Pakistan-Hindistan birbirlerine karşılıklı ateş açtı
Düello Fenerbahçenin

Düello Fenerbahçenin

​Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.
Trabzonda fıkra gibi olay

Trabzonda fıkra gibi olay

​Evini tadilat ettikten sonra başına gelmeyen kalmadı.
02 Mart 2019 Cumartesi gün sonu haberleri

Mehmetçiktalimat bekliyor

Mehmetçiktalimat bekliyor

Bakan Akar, operasyona ilişkin mesajlar verdi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermeyen maganda tepki çekmişti.
Türkiye müdahil oluyor

Türkiye müdahil oluyor

Erdoğan, Hindistan-Pakistan geriliminde arabulucu olacak.
Marketlerdeyeni dönem başlıyor

Marketlerdeyeni dönem başlıyor

​Bakan Ruhsar Pekcan rafların ayrılacağını açıkladı.
Kayseridegol düellosu

Kayseridegol düellosu

​Beşiktaş öne geçtiği maçta Kayserispor'la berabere kaldı.
Sular durulmuyor

Sular durulmuyor

​Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı.
Dünyanın en zenginiydi

Dünyanın en zenginiydi

Howard Hughes, tüm servetini bir filme harcadı.
İndirimlielektrik müjdesi

İndirimlielektrik müjdesi

Çiftçiler yüzde 12 daha ucuza elektrik alacak.
Sınırda inceleme

Sınırda inceleme

​Bakan Akar ve kuvvet komutanları Ağrı'da.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Adalet Bakanı, Suriye'ye yönelik operasyonu değerlendirdi.
Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

​Edirne'den Kars'a neredeyse tüm illerde yer alıyor.
Kılıçdaroğlu koltuğayapıştı ayrılamıyor

Kılıçdaroğlu koltuğayapıştı ayrılamıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuştu.
YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

İki terör örgütü Türkiye'ye karşı işbirliğinde.
QR kodlu tapu çok önemli

QR kodlu tapu çok önemli

​Bakan Kurum, QR kodlu yeni tapu senet uygulamasını anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.