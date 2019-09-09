Dünya Hollandada silahlı saldırı 3 ölü 1 yaralı
AVRUPA

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü 1 yaralı

Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte 3 kişinin hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan yetkililer saldırganın polis olabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Polis, saldırının terörle bağlantısının olmadığını düşünüyor.
Polis, saldırının terörle bağlantısının olmadığını düşünüyor.

Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Saldırganın polis olabileceğinden şüpheleniyor

  • Yetkililer, saldırının bir evde gerçekleştiği ve bir kişinin ailesini öldürdüğünden şüphelendiklerini bildirdi. Şüpheli kişinin polis olabileceği duyuruldu.

3 ölü 1 yaralı

Hollanda polisi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

"Çok ciddi bir silahlı saldırı"

Wouter Kolff

Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff da sosyal medya hesabından ‘çok ciddi bir silahlı saldırı’ ile karşı karşıya olduklarını ve olay yerine gittiğini duyurdu.

Yerel medya, polisin olayın meydana geldiği sokakta bulunduğunu duyurdu.

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